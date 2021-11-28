Hyundai uçuracak

HYUNDAI Motor Grubu (HMG), Supernal LLC adlı yeni bir şirketin duyurusunu yaptı. Seri üretim olarak piyasaya sunacağı eVTOL aracını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam eden şirket, ilk ticari uçuşunu 2028'de başlatmayı planlıyor. Supernal, Hyundai'nin seri üretim uzmanlığından yararlanarak operasyonlarını kesintisiz hale getirecek. Aynı anda 4 ya da 5 yolcu alması planlanan hava aracı, ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacak. Supernal'in ilk hava aracı elektrikle çalışacak ve ayrıca otonom özellikli olacak. Aracın öncelikle ABD'de denenmesi düşünülüyor.
- Otomobil
- 28.11.2021 Gazete