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    • Otomobil
    • 28.11.2021 11:10
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    • 28.11.2021 11:10
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    2019 model Peugeot marka araç icradan satılıktır

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2019 model Peugeot marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2019 model Peugeot marka araç icradan satılıktır

    Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2019 model Peugeot marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.12.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34AHM210 Plakalı , 2019 Model , PEUGEOT Marka , 10Q4DX0015631 Motor No'lu , VF3MCYHZXKS474352 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Kırmızı , satışa konu araç keşif esnasında; kapıları ve camları kapalı olduğu, araç tescil belgesi ve anahtarları görülmediği, aracın çalışıp çalışmadığı test edilemediği, katettiği km. Mesafe bilgisi öğrenilemediği, aracın arka sağ Çamurluğunda çizikler bulunduğu, ön kaput boyalı olduğu, muhtelif yerlerinde vuruk, ezik ve çizikler mevcut olduğu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarından: geçmiş hasar kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir.

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