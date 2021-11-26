ŞARJ AĞI ONLİNE PLATFORM ÜZERİNDEN GÖREBİLECEK

Yılmaz, şarj ağı işletmecilerinin anonim veya limited şirket olarak kurulabileceklerini kaydetti. Lisans başvurusunda bulunan şirketlerin elektrik piyasasında faaliyet yasağının olmamasının şart olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Lisans verilen şarj ağı işletmecisinin belirli süre zarfında asgari sayıda şarj istasyonunu ağına bağlama yükümlülüğü olacak. Bir şarj istasyonunda hizmete başlanabilmesi için iş yeri açılış ve çalışma ruhsatıyla ilgili dağıtım şirketinden olumlu görüş istenebilecek. Şarj istasyonlarının ünitelerinin kurulum ve güvenliğinde uyulacak standartlar TSE tarafından çıkarıldı. Bu ve benzeri teknik standartlara ek olarak biz hizmet sunumuna ilişkin bazı standartlar, kurallar koyacağız. Bir şarj ağındaki şarj ünitelerinin belirli bir oranının hızlı şarj edebilme kapasitesine sahip olmasını isteyeceğiz. Kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir serbest erişim platformu kuracağız. Bu platform üzerinden şarj istasyonlarının coğrafi konumları ve yerleri, şarj istasyonunda bulunan ünitelerin tipleri, şarj hizmeti fiyatları ve takip eden 24 saat içerisindeki bilgilere erişilebilecek" diye konuştu.