Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yıl sonunda yerli otomobil TOGG'un üretim bandından inecek olması ve Paris Anlaşması'nın Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle elektrikli araç sayısının hızla artacağını belirterek, "En tutucu projeksiyon dahi 2030'da elektrikli araç sayısının ülkemizde 1 milyon adede çıkabileceğini gösteriyor. Ülkemizde, 2023'te 75 bini aşkın elektrikli araç ve 12 bin 500 şarj soketi olmasını öngörüyoruz. Şu an 818'i özel kullanım olmak üzere 3 bin 36 şarj soketimiz bulunuyor" diye konuştu.
ŞARJ HİZMETİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ ONAYLANDI
Yılmaz, şarj hizmetine yönelik hükümlerin de içinde bulunduğu kanun teklifinin iki gün önce TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, teklifte ikincil mevzuatın hazırlanması için 3 aylık süre öngörüldüğünü belirtti.
İkincil mevzuatın yayımlanmasından sonra halihazırdaki şarj istasyonlarına, durumlarını kanuna uyumlaştırmaları için 4 aylık süre verileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: