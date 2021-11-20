Bakanlık işi sıkı tutuyor! Araç ithalatında yeni karar: Paralel araç ithalatı...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde, Bakanlığa ulaşan iddialar üzerine paralel araç ithalatıyla ilgili harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin doğru tespiti için yapılan ithalatı incelediklerini açıklamıştı.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık tarafından konuya ilişkin, "distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri" konulu bir genelge yayımlandı.
Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin, idarenin talebi üzerine belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.
GÜMRÜK KIYMETİNDE ŞÜPHE OLUŞURSA EK BİLGİ İSTENECEK
Genelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen hususlara göre işlem yapılmasının uygun bulunduğu aktarıldı. Söz konusu araç ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı: