2006 model Mercedes Travego yolcu otobüsü icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Hatay İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2006 model Mercedes Travego yolcu otobüsü için 330.00 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.01.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

31ASP85 plakalı, Mercedes-Benz marka, Travego 15 SHD tipli, 2006 model, Otobüs-CA tek katlı cinsli, beyaz renkli, 48 koltuklu, dizel yakıtlı, manuel vitesli, NMB63201013241136 şasi nolu araçtır. Aracın anahtarı olup ruhsatı yoktur. Aracın KM'si okunamamıştır. Aracın Aküsü Marş yapmıyor. Araç çalışmaz durumdadır. Aracın ön ve arka 2 (İki) adet plakası araç üzerine takılı olmadığı, park halinde olduğu görülmüştür. Aracın kaporta boya bölümünde çizilmenin, yolcu oturma koltuk döşemelerinin aşırı şekilde tozlanmış, koltuklarda takılı bilgisayar tabletlerin yerinde ve kulaklıkların araç içinde toplanmış şekilde araç içerisinde olduğu görülmüştür. Aracın Sol tekere takılı jant kapağının üzerinde olmadığı, 6 (Altı) adet teker laskilerinin 4 yıl gibi uzun süredir park halinde olduğu için; piyasa tabiriyle yatık lastik olduğundan kullanılacak durumda değildir. Hasar sorgulama kaydında 3 adet kazaya karışmıştır.

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