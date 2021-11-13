2007 model Ford marka araç icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık otomobil fiyatları)

T.C. Espiye İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2007 model Ford marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.01.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 28YE652 Plakalı , 2007 Model , FORD Marka , 330M Tipli , 6G31083 Motor No'lu , NM0DXXTTFD6G31083 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 2402cm3 , Rengi Gri , Araç 13 koltuk sayılı 220128 kilometrede, ön tamponu kırık, ön camı çatlak ve kırık, sağ ön çamurluğun ezik, iç aksamı sağlam, lastikleri bitik, tavanda ve muhtelif yerlerinde çizikler olup, sağ ve sol aynaların kırık .Aracın anahtarı mevcut ancak ruhsatı yok.

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