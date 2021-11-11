2013 model Volkswagen Passat marka araç icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Volkswagen Passat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 168.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.12.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06EZ5126 Plakalı, 2013 Model, VOLKSWAGEN Marka, PASSAT, 2.0 TDI BMT 140 COMFORTLINE TIPT. Tipli, CFFH50488 Motor No'lu, WVWZZZ3CZEP006382 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Siyah, 06 EZ 5126 Plakalı aracın ruhsatı ve anahtarı mevcuttur. Araç yerinde çalıştırılmıştır. Km si 302916'dir.Araç faal durumunda olup halen kullanılmaktadır. (şirketin faaliyet izni olduğundan araçlar faaliyet izni kapsamında kullanıyor olduğundan km'si değişiklik gösterebilir.) Dış görünüş itibari ile araçta çizikler mevcuttur. Ağır hasarı yoktur, tramer kaydında 12.487,00 TL lik 2 adet kaza kaydı mevcuttur.

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