2015 model Volvo marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Doğubayazıt İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Volvo marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.12.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 06BLJ255 Plakalı , 2015 Model , VOLVO Marka , F Tipli , D4162T3180934 Motor No'lu , YV1FS84ABF2358970 Şasi No'lu , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , Satışa konu aracın ön camlında taş izleri vardır arka sol tampon ve stopçatlaktır. Muhtelif yerlerinde ezik çizik mevcuttur. Calışır durumdadır.



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