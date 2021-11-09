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    • Otomobil
    • 09.11.2021 08:23
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    • 09.11.2021 08:23
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    2017 model hasarsız Opel Grandlend X marka araç mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model hasarsız Opel Grandlend X marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu ilana bakmadan otomobil almayın!

    Hatay 1. Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2017 model hasarsız Opel Grandlend X marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 335 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 14.01.2022 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34bby811 Plakalı , 2017 Model , OPEL Marka , Z Tipli , 10JBHY3116594BH01 Motor No'lu, W0VZCBHZ8JS027651 Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , Araç 31 BBY 811 plakalı Opel marka Grandlend X 1.6 D Excellence (120) tipi 2017 model Kırmızı renkli otomobildir, Araç hasarsızdır.

    İlana gitmek için tıklayınız

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    Haberler Otomobil 2017 model hasarsız Opel Grandlend X marka araç mahkemeden satılığa çıkartıldı
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