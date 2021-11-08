2011 model Peugeot marka araç icra dairesinden satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Erzurum 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Peugeot marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 85 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.12.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 25LN097 Plakalı , 2011 Model , PEUGEOT Marka , BOXER VAN 335 L3H2 HDI 120 HP Tipli , 10TRJ20391864 Motor No'lu , VF3YCBMFC11822807 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Araç boş fiziki görünümde yapılmış olan incelemede aracın sağ yan arka kapısının çizik olduğu hafif göçüğün olduğu kapı açma kolunun kırık olduğu, ön sağ tampon kösesi çatlamış muhtelif yerlerde boya aşınması mevcut 4 lastiğinin de kulanım uygun olduğu görülmüştür. Aracın koltuklarının ve döşemelerinin temiz kullanıma uygun olduğu sadece sürücü ve yolcu koltuklarının olduğu aracın arka kısmının yük taşımak için kullanıldığı görülmüştür.



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