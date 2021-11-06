Gümbür gümbür geliyor! TOGG'un yeni test görüntüleri paylaşıldı

"PLANLAR DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR"
Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI
TOGG'un geçen hafta da piste çıktığı görüntüler paylaşılmıştı. Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle bir video paylaşılmıştı.