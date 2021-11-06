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    • Otomobil
    • 06.11.2021 18:03
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    • 06.11.2021 18:18
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    Gümbür gümbür geliyor! TOGG'un yeni test görüntüleri paylaşıldı

    Türkiye'nin merakla beklenen otomobilinden heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde TOGG'un şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerinin planlar doğrultusunda devam ettiği bildirildi. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    TOGG’un yeni test görüntüleri paylaşıldı!

    Türkiye'nin otomobili TOGG'dan sevindiren haberler peş peşe geliyor. TOGG'un heyecanlandıran test görüntüleri paylaşıldı.

    2022 yılının son aylarında seri üretime geçmesi beklenen TOGG için 3 koldan yeni test aşamasının planlar doğrultusunda ilerlediği bildirildi.

    "PLANLAR DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR"
    Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    AKILLI SUV CİHAZIMIZ ÖN UYGUNLUĞUNU ALDI
    TOGG'un geçen hafta da piste çıktığı görüntüler paylaşılmıştı. Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle bir video paylaşılmıştı.

        İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTI
        Paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görüldü.

        0-100 KM/S HIZLANMASI 4,8 SANİYE
        Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.
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