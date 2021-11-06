Gümbür gümbür geliyor! TOGG'un yeni test görüntüleri paylaşıldı

"PLANLAR DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR"

Yapılan açıklamada, "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.