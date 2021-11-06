2012 model Hyundai marka araç icradan satılığa çıkartıldı (Satılık ikinci el otomobil ilanları)

T.C. İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Hyundai marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 87 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.01.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 31KCF75 Plakalı , 2012 Model , HYUNDAI Marka , RB Tipli , D4FBCU067162 Motor No'lu , KMHCT41UACU204444 Şasi No'lu , Rengi Siyah,

Aracın kilometresi: Anahtar olmadığı için tespit edilememiştir.

Aracın yedek lastiği : Var Aracın Krikosu: Var

Aracın anahtarı : Yok Aracın ruhsatı: Var

Aracın kasa tipi : Sedan Aracın yakıt cinsi: Dizel

Aracın vites çeşidi: Düz CD çalar veya teyp: CD çalar



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