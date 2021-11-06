Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 06.11.2021 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2021 08:08
    ABONE OL

    2012 model Hyundai marka araç icradan satılığa çıkartıldı (Satılık ikinci el otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2012 model Hyundai marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu ilana bakmadan otomobil almayın

    T.C. İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Hyundai marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 87 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.01.2022 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 31KCF75 Plakalı , 2012 Model , HYUNDAI Marka , RB Tipli , D4FBCU067162 Motor No'lu , KMHCT41UACU204444 Şasi No'lu , Rengi Siyah,
    Aracın kilometresi: Anahtar olmadığı için tespit edilememiştir.
    Aracın yedek lastiği : Var Aracın Krikosu: Var
    Aracın anahtarı : Yok Aracın ruhsatı: Var
    Aracın kasa tipi : Sedan Aracın yakıt cinsi: Dizel
    Aracın vites çeşidi: Düz CD çalar veya teyp: CD çalar

    İlana gitmek için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP’in ucu iyice kaçtı!
    Haberler Otomobil 2012 model Hyundai marka araç icradan satılığa çıkartıldı (Satılık ikinci el otomobil ilanları)
        SON DAKİKA