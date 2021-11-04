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    • Otomobil
    • 05.11.2021 09:48
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    • 05.11.2021 09:48
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    TRAMER kaydı nedir, nasıl öğrenilir? SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır? Kaza geçmişi...

    TRAMER kaydı nedir, ne demek? SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Araç almadan önce mutlaka Trafik Sigortalı Bilgi Merkezi (TRAMER) tüm sigorta bilgilerinin toplandığı ve SMS ile öğrenilebilen hasar kaydına bakılması gerekiyor. Araç hasar kaydı sorgulaması tek bir SMS gönderilerek öğreniliyor ve aracın daha önce karıştığı kazalar, kaç TL'lik kazalar yaşadığı, ağır kazalar geçirip geçirmediği, değişen, boyanan parçalar gibi daha pek çok detay bilgiye ulaşmak mümkün. SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    TRAMER kaydı nedir, nasıl öğrenilir?

    Yeni bir araç alacakların en çok önem verdiği ve araştırdıkları arasında TRAMER kaydı nedir, ne demek? Sorusu yer alıyor. İkinci el piyasasında alınacak aracın değerinin hesaplanması için geçmiş kaydının tutulduğu bilgilerin sorgulanması büyük önem taşıyor ve bunu tek bir SMS ile kolayca öğrenmek mümkün. Trafik Sigortalı Bilgi Merkezi (TRAMER) tüm sigorta bilgilerinin tek çatı altında topluyor. Aracın daha önce bir kazaya karışıp karışmadığı, değişen parçasının olup olmadığı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

    TRAMER HASAR KAYDI SORGULAMA

    Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde bulunan TRAMER, araçlara ait tüm bilgilerin yönetiminin tek bir yerden yapılmasına imkan verir. Bu sistemin en büyük amacı ise; hızlı ve pratik bir şekilde vatandaşların istedikleri bilgilere birkaç kolay adımda ulaşmasına yardımcı olmaktır. TRAMER üzerinden kasko poliçesi, trafik poliçesi, araç hasar kaydı ve kaza tespit tutanağı sonrasında kusur oranı sorgulaması yapılabilir.

    TRAMER Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Aracın plaka bilgileri girilerek hasar kaydını sorgulaması yapılması için birden çok alternatif yöntem bulunur. Bu yöntemler arasında; kısa mesaj (SMS), e-Devlet sisteminden ya da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden sorgulama teknikleri bulunuyor.

    Kısa Mesaj Aracılığıyla Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

    2. el ya da sıfır araçlara dair geçmiş hasar kaydı bilgilerine ulaşmak oldukça kolaydır. Türkiye'de hizmet veren başta Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere tüm operatörler üzerinden kısa mesaj göndererek sorgulama işlemi yapılabilir.

        • Mevcut operatörünüzün üzerinden plakanızı yazarak 5664'e kısa mesaj gönderebilirsiniz. Her SMS sorgulaması için operatöre bakılmaksızın 11 TL ücrete tabii tutulur.

        • Aynı hizmet üzerinden eksper raporu olan kazalarda değişen parçaları da SMS göndererek öğrenebilirsiniz. "PARCA boşluk PLAKA boşluk HASAR TARİHİ" bilgilerini yazıp 5664'e SMS atabilirsiniz.

        • Aracın hangi illerde tescil kaydının olduğu, son sahiplik süresi, araç plakasında değişim olup olmadığı, toplam kaskolu olduğu süre ve trafiğe çıkış tarihi bilgileri de kısa mesaj hizmetiyle öğrenilebilir. "DETAY boşluk PLAKA" yazıp 5664'e mesaj atarak aracın kaç el değiştirdiğinin sorgulaması yapılabilir.

        E-Devlet Sistemi Üzerinden Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

        e-Devlet kapısı aracılığıyla araç kayıt sorgulama işlemi kolayca yapılabilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulan "Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden araç kayıt bilgilerine erişebilir:

        • İlk adımda e-Devlet'in ilgili soğulama sayfasının açılması gerekir.

        • Açılan ekran üzerinde sorgulama işleminin yapılabilmesi için "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basarak giriş bilgilerinin girilmesi şarttır. Giriş bilgileri arasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin ilgili boşluklara eklenmesi gerekir.

        • Kimlik doğrulama adımlarının hemen ardından sorgulama yapılması istenilen aracın plaka bilgileri eklenerek işlem tamamlanır.
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