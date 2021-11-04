TRAMER kaydı nedir, nasıl öğrenilir? SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır? Kaza geçmişi...

TRAMER Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Aracın plaka bilgileri girilerek hasar kaydını sorgulaması yapılması için birden çok alternatif yöntem bulunur. Bu yöntemler arasında; kısa mesaj (SMS), e-Devlet sisteminden ya da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden sorgulama teknikleri bulunuyor.

Kısa Mesaj Aracılığıyla Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

2. el ya da sıfır araçlara dair geçmiş hasar kaydı bilgilerine ulaşmak oldukça kolaydır. Türkiye'de hizmet veren başta Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere tüm operatörler üzerinden kısa mesaj göndererek sorgulama işlemi yapılabilir.