TRAMER kaydı nedir, nasıl öğrenilir? SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır? Kaza geçmişi...

Yeni bir araç alacakların en çok önem verdiği ve araştırdıkları arasında TRAMER kaydı nedir, ne demek? Sorusu yer alıyor. İkinci el piyasasında alınacak aracın değerinin hesaplanması için geçmiş kaydının tutulduğu bilgilerin sorgulanması büyük önem taşıyor ve bunu tek bir SMS ile kolayca öğrenmek mümkün. Trafik Sigortalı Bilgi Merkezi (TRAMER) tüm sigorta bilgilerinin tek çatı altında topluyor. Aracın daha önce bir kazaya karışıp karışmadığı, değişen parçasının olup olmadığı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki SMS ile araç hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl, nereden yapılır? İşte tüm detaylar…
TRAMER HASAR KAYDI SORGULAMA
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde bulunan TRAMER, araçlara ait tüm bilgilerin yönetiminin tek bir yerden yapılmasına imkan verir. Bu sistemin en büyük amacı ise; hızlı ve pratik bir şekilde vatandaşların istedikleri bilgilere birkaç kolay adımda ulaşmasına yardımcı olmaktır. TRAMER üzerinden kasko poliçesi, trafik poliçesi, araç hasar kaydı ve kaza tespit tutanağı sonrasında kusur oranı sorgulaması yapılabilir.
TRAMER Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Aracın plaka bilgileri girilerek hasar kaydını sorgulaması yapılması için birden çok alternatif yöntem bulunur. Bu yöntemler arasında; kısa mesaj (SMS), e-Devlet sisteminden ya da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden sorgulama teknikleri bulunuyor.
Kısa Mesaj Aracılığıyla Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
2. el ya da sıfır araçlara dair geçmiş hasar kaydı bilgilerine ulaşmak oldukça kolaydır. Türkiye'de hizmet veren başta Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere tüm operatörler üzerinden kısa mesaj göndererek sorgulama işlemi yapılabilir.