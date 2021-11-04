Ekim ayında en çok satan 10 otomobil! İşte en çok satış yapılan araçlar...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı Ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 olarak kayda geçti.
2021 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11,7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.
Satışlara marka özelinde baktığımızda, hem ekim ayında hem de yılın 10 aylık döneminde ilk üç ismin değişmediğini görüyoruz.
İşte ekim ayında en çok satan otomobiller:
Fiat: 6 bin 865