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    • Otomobil
    • 04.11.2021 11:41
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    • 04.11.2021 11:42
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    Ekim ayında en çok satan 10 otomobil! İşte en çok satış yapılan araçlar...

    İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş sıfır araçlara talepleri artırdı. Dünya genelinde yaşanan cip sorunu araç üretimlerini durdurmuştu. Ekim ayıyla birlikte sektörde hareketlenme yaşanırken Türkiye'de en çok satılan ilk 10 otomobil markası belli oldu. İşte ekim ayı zirvesindeki en çok satılan arabalar ve ücretleri...

    Ekim ayında en çok satan 10 otomobil!

    Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ekim ayında 2020 yılı Ekim ayına kıyasla yüzde 40,1 azalarak 56 bin 746 olarak kayda geçti.

    2021 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11,7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde belirlendi.

    Satışlara marka özelinde baktığımızda, hem ekim ayında hem de yılın 10 aylık döneminde ilk üç ismin değişmediğini görüyoruz.

    İşte ekim ayında en çok satan otomobiller:

    Fiat: 6 bin 865

        Renault: 4 bin 761

        Volkswagen: 3 bin 686

        Peugeot: 3 bin 508

            Hyundai: 3 bin 426

            Citroen: 2 bin 325

            Honda: 2 bin 244
                Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
                Haberler Otomobil Ekim ayında en çok satan 10 otomobil! İşte en çok satış yapılan araçlar...
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