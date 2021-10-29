2017 model Renault marka otomobil icradan satışa çıktı

Yenişehir İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Renault marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 195 bin TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.12.2021 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34PH4662 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , K9KG657R024568 Motor No'lu , VF1RFB00058440695 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , 34PH4662 PLAKALI, Gözleme dayalı bilirkişi raporuna göre ;SBM Kayıtlarına göre hasar kaydı yoktur.Araç ilçede faaliyet gösteren Burdurlu Yediemin otoparkında (100.Yıl mah. Sanayi sitesi 5.Blok no :11)bulunmakta olup satış saatinden en az iki saat öncesinden otoparkta araç görülebilir. Yapılan tespitler gözleme dayalı tespitler olup, alıcılar ihaleden önce vasıtanın tüm özelliklerini detaylı inceleyerek ihaleye girmelidirler. Satıştan sonra meydana gelebilecek ya da tespiti yapılamayan durumlara ilişkin sorumluluk alıcılardadır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın