2014 model Hyundai i30 icradan ucuza satışa çıktı

Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Hyundai i30 marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 88 bin TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.11.2021 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

46-AJ-799 PLAKALI, Hyundaı marka, otomobil-AB Heçbek, İ 30 1,6 GDI ELİTE OV, 2014 model, beyaz renk, benzinli, anahtarı yok, ruhsatı yok, otomatik vites, stepne var, orjinal teyp, navigasyon yok, cam tavan var, TMAD351CBEJ240952 şasi nolu, Araç lastiklerinin orta durumda olduğu, Aracın motor ve şanzıman (vites kutusu) aksamının yerinde olmayıp, tamamen sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. İç koltuklarının ve döşemelerinin iyi durumda ve temiz olduğu, Aracın kaporta ve dış kısmının iyi durumda olup, boya kalınlık ölçümü neticesi kaportaya ait tüm parçalarının orijinal olduğu, Aracın TRAMER (Sigortam 360) üzerinden yapılan sorgulamada herhangi bir hasar kaydının bulunmadığı, ARAÇ İstasyon Mh.G.M.Kemal Blv.N:7/2A Dulkadiroğlu/K.MARAŞ Adresinde bulunan ÖZGÜVEN YED-İ EMİN OTOPARK İŞLETMESİ.'n de bulunmaktadır.

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