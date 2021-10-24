1994 model Fiat Şahin icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Mersin 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 1994 model Fiat Şahin araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 26.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.11.2021 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33NUR88 Plakalı , 1994 Model , FIAT Marka , ŞAHİN Tipli , 131A20160765890 Motor No'lu , NM4131B0000872685 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Hacmi 1581cm3 , Rengi Beyaz , Aracın ruhsatı var, anahtarı yok. aracın çalışmadığı göstergesinde Km'sinin 57.306 olduğu, aracın dış kısmı kaportasında paslanma çizik, ezik ve boya çatlakları arka tampon sağ tarafının çıkık olduğu, ön amblemin olmadığı, aracın iç kısmında göğüste çatlamalar, eklentilerinin yıpranmış, koltuk döşeme kaplamasında yırtıklar, taban-tavan kaplamasının yıpranmış olduğu, radyo teyip kapağının olmadığı, camların, farların, stopların sağlam, arka son sinyalin kırık olduğu, lastikler %80 yıpranmış, jantların çelik ve stepnesinin olduğu, mekanik aksam (motor-şanzıman-diferansiyel) ve eklentilerinin yıpranmış olduğu SBM (5664) sorgusunda 29/01/2015 tarihinde çarpma olarak bir hasar kaydının olduğu tespit edilmiştir.

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