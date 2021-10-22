2015 model Renault marka araç icradan satışa çıktı

Ayvacık İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Renault marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 103 bin TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.12.2021 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34kb9865 Plakalı , 2013 Model , RENAULT Marka , K9KN837D136015 Motor No'lu , VF1LZBL0E50226698 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , :Değer tespiti yapılan aracın diğer özelikleri bakımından araç üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerimde aracın dizel yakıtlı , 1461 CM3 silindir hacminde,4 silindirli/C segmenti , 1810 kg. azami yüklü ağırlıklı , yarı otomatik şanzıman vitesli önden çekişli (4*2) EDC (6 ileri-1 geri),5 (4+1) yolcu koltuklu , 5 (4+1) kapılı yolcu taşımalı kullanım maksatlı olup, otomobil olduğunu araç üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerle tespit edildi.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın