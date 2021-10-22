Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 22.10.2021 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 11:21
    ABONE OL

    2015 model Renault marka araç icradan satışa çıktı

    Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası vatandaşlar son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2015 model Renault marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2015 model Renault marka araç icradan satışa çıktı

    Ayvacık İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Renault marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 103 bin TL muhammen bedeli belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.12.2021 olarak açıkladı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34kb9865 Plakalı , 2013 Model , RENAULT Marka , K9KN837D136015 Motor No'lu , VF1LZBL0E50226698 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , :Değer tespiti yapılan aracın diğer özelikleri bakımından araç üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerimde aracın dizel yakıtlı , 1461 CM3 silindir hacminde,4 silindirli/C segmenti , 1810 kg. azami yüklü ağırlıklı , yarı otomatik şanzıman vitesli önden çekişli (4*2) EDC (6 ileri-1 geri),5 (4+1) yolcu koltuklu , 5 (4+1) kapılı yolcu taşımalı kullanım maksatlı olup, otomobil olduğunu araç üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerle tespit edildi.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li belediye eleştirilen heykelinin mimarisini savundu
    Haberler Otomobil 2015 model Renault marka araç icradan satışa çıktı
        SON DAKİKA