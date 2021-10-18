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    Elde var hile! İkinci el araç alırken nelere dikkat etmek gerek?

    İkinci el otomobilde akıl almaz hileler yapıldığı ortaya çıktı. İki pert aracı birleştirerek ‘kazasız’ diye satanlar bile var. Peki, ikinci el araç alırken nelere dikkat etmek gerek? İşte tüm detaylar...

    Elde var hile

    İkinci el otomobillere olan talep, dolandırıcıları harekete geçirdi. Kilometre dondurma işleminden airbag iptaline, emniyet kemeri direnci sabitlemeden pert araçları birleştirip satmaya kadar birçok hile yapıldığı belirtiliyor.




    Ekspertiz şirketi sahibi Sami Tarcan, "İnanılmaz işlemlerle karşılaşıyoruz. Artık kilometre düşürmek çok normal ve olası bir durum oldu. İki otomobili kaynakla birleştirerek 'kazasız' diye satanlar var" dedi. İşin, pert veya kazalı otomobilleri alarak sıfırdan yeni otomobil haline getirmeye kadar vardığını anlatan Tarcan, "Otomobilin beyninde airbag görülüyor ama içi boş. Ya da emniyet kemeri direnç görmüş ise otomobil bir kazaya karışmıştır demek oluyor. Bu direnci bile yeniden sabitleyebiliyorlar" diye konuştu.



    BU YALANLARA KANMAYIN
    Kazalı araçlarını değerinden yüksek fiyatlara satmak isteyenlerin en sık başvurduğu yalanlar belli oldu: "kaskodan fazla para alabilmek için şişirilmiş hasar kaydı var", "Araçta bedelsiz hasar kaydı çıkıyor", "Karşı tarafın hasarı bu araca yazılmış"...



        ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
        ■ Güvendiğiniz bir ekpertize gidin ve detaylı rapor isteyin.
        ■ Otomobilin kaza geçmişini sadece plaka ile değil, şasi numarası ile de sorgulayın.
        ■ Aracın en son kaç kilometrede muayeneye girdiğine bakın.
        ■ Otomobillerde birden fazla bölgede şasi numarası yazar. Bunların birbiriyle aynı olduğuna dikkat edin.

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