Elde var hile! İkinci el araç alırken nelere dikkat etmek gerek?







Ekspertiz şirketi sahibi Sami Tarcan, "İnanılmaz işlemlerle karşılaşıyoruz. Artık kilometre düşürmek çok normal ve olası bir durum oldu. İki otomobili kaynakla birleştirerek 'kazasız' diye satanlar var" dedi. İşin, pert veya kazalı otomobilleri alarak sıfırdan yeni otomobil haline getirmeye kadar vardığını anlatan Tarcan, "Otomobilin beyninde airbag görülüyor ama içi boş. Ya da emniyet kemeri direnç görmüş ise otomobil bir kazaya karışmıştır demek oluyor. Bu direnci bile yeniden sabitleyebiliyorlar" diye konuştu.