2009 model Skoda marka araç mahkemeden satışa çıktı

İstanbul 13. Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2009 model Skoda marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 84.000 TL muhammen bedeli belirlendi.
Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.12.2021 olarak açıkladı.
İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
34 TM 9152 Plakalı , 2009 Model , SKODA Marka , BTS107693 Motor No'lu , TMBLD45J195019229 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 105HP , Motor Hacmi 1599cm3 , Rengi Gümüş gri , ARAÇ UZUN ZAMANDAN BERİ ÇALIŞMADIĞINDAN ÖTÜRÜ AKÜSÜ BİTİKTİR.
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