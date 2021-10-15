Bunu yapmamak pahalıya patlıyor! Araç sahiplerine antifriz uyarısı





"BAKIM FİYATLARI ORTALAMA OLARAK 500 TL'DEN BAŞLIYOR"

Vatandaşların kışlık araç bakımlarını yaptırmak için gelmeye başladıklarını ifade eden oto tamirci Ali Sağlam, "Bizler vatandaşın istediği doğrultusunda araçlarının bakımlarını yapıyoruz. Kışın özellikle araçlara antifriz, koyulması yönünde uyarıyoruz. Bunun yanında ise rutin bakımlar yapıyoruz. Kışın araç motorlarında genellikle sorunlar antifriz koyulmadığı için çıkıyor. Bu sorunlar ise motor blok çatlaması, silindir çatlaması gibi büyük masraflı sorunlara yol açıyor. Bu masraflar ise aracına göre değişiyor ama 15 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Bakım fiyatları ortalama olarak 500 TL'den başlıyor" ifadelerini kullandı.

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