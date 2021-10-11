2013 Model Mercedes-Benz araç icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Silvan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 Model Mercedes-Benz marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 55.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.11.2021 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

27anm23 Plakalı , 2013 Model , MERCEDES-BENZ Marka , A140B/51E5NP2013 Tipli , 45795700272475 Motor No'lu , NMB94331712134061 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , ön ve arka plakalar yok, motor yok şanzıman yok şaft yok, tomper hidrolik pompası,akü, kontak anhtarı,ruhsat,şoför kabin anahtarı yok. ön farlar patlak,arka lambalar yok,elektrik tesisatı dağılmış, fren hidrolik tesisatı yok, hidrolik tesisatı dağılmış, yakıt deposu ezik, çamurluklar yok, ön tanpon kırık ve telle bağlanmış, tanpon yanlardan ezik ve paslardan dolayı kısmi ezik mevcut, 10 adet teker kampanaları ve balatalar kontrol edilemedi. eksoz ve menofoldu komple yok. şoför kabinin içi kilometresi anhatarı olmadığından dolayı görsel olarak camdan kontrol edildi. içinin dağınık olduğu görüldü. araç sadece şoför kabini, tamper, şase ve teker kampanalarından ibarettir.

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