2009 model Karsan Premier icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Denizli 5. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2009 model Karsan Premier otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 830.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.11.2021 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

20m0334 Plakalı , 2009 Model , KARSAN Marka , PREMIER Tipli , JX493Q177053168 Motor No.lu , NLNOP740107402283 Şasi No.lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz , Hacze konu 20 M 0334 plaka numaralı aracın; YAPILAN İNCELEMELER SONUCUNDA TRAFİK TAKYİDAT BİLGİSİNDEN ŞASİ VE MOTOR NUMARASININ BU PLAKAYA AİT OLDUĞU,ARAÇ ÇALIŞIR VE YÜRÜR DURUMDA OLDUĞU, ÖN TAMPONUN HASARLI OLDUĞU, SAĞ SİLECEK KOLUNUN OLMADIĞI, SOL ARKA STOP CAMININ ÇATLAK OLDUĞU, ARAÇ İÇ KISIM DÜĞMELERİNİN SÖKÜLDÜĞÜ, ÖN FAR CAMLARINDA GÜNEŞ YANIĞI OLDUĞU, KOLTUK VE TAVAN DÖŞEMELERİNDE LEKE VE HAFİF YIRTIKLARIN OLDUĞU, ARAÇ BOYASI ÜZERİNDE ÇİZİK, PASLANMA, GÖÇÜK VE TAŞ İZLERİNİN OLDUĞU LASTİKLERİNİN %45 KULLANIM ÖMRÜNE SAHİP OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMİŞ OLMASI,

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