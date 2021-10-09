2015 model Ford marka Kuga araç icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Çanakkale İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Ford marka Kuga marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 152.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.11.2021 olarak açıkladı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

17YR017 Plakalı , 2015 Model , FORD Marka , DM2 Tipli , FE84992 Motor No'lu , WF0AXXWPMAFE84992 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Beyaz , FORD marka ,DM2 tipinde,(KUGA-AF çok ICA TİTANYUM) cinsinde, ,M1 sınıfında *WF0AXXWPMAFE84992*şase numaralı, *FE84992* motor numaralı ,4 silindirli dizel yakıtlı ,2015 model , 134 KW(182 BG)motor gücünde ,1498 CM3 silindir hacminde, 2200azami yüklü ağırlıklı , yarım otomatik vitesli ,beyaz renkli 5 (4+1) yolcu taşımalı maksatlı olup, ve 17YR017plaka sayılı hususi kullanılan, bir otomobil olduğunu araç üzerinde yapmış olduğum tetkik ve incelemelerimle tespitini yaptım. Araç hali hazırda çalışır durumda .(tarafımdan kontrol edilmiştir) Araç yarı otomatik şanzıman vitesli ,5 kapılı(4+1) ön kapılar ve arka kapılar ile kapı camları elektrikliaçılıpkapatılmaktadır.ve5 (1+4 ) koltuklu olup, koltukların (deri+kumaş kaplı) ve döşemeleri kullanılır durumdadır. Aracın genel dış (karosörü ve kaportası)görünümü olarak temiz durumda, Araç tespit günü itibarı ile Aracın abs- esp ,klima, hız sabitleme, hız sınırlama, fonksiyonel direksiyon yol bilgisayarı ,,cd-mp3-, ux4 cam, otomatik elektrikli yan aynalar, çelik jant, sis farı,arka park sensörü, panoramik tavan gibi özellikleri bulunmaktadır. Aracın tramer bilgisi boya değişen ve mekanikte herhangi bir arızası bulunup bulunmadığı bilinmemektedir.





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