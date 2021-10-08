2017 model Toyota marka araba icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Van 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Toyota marka araba 2017 model Toyota marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 90.000 TL muhammen bedeli belirlendi.
Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.11.2021 olarak açıkladı.
İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
06ADY803 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka , 1NDJ339610 Motor No'lu , NMTBN3JE00R074035 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz
Fiziki Tespiti: Aracın ön camı çatlak, ön tampon gurubu, sağ ön far, sol ön far, ön panel sacı, ön tampon demiri, ön panjur, motor kaput kilidi, sigorta kutusu kapağı, bir adet korna, su radyatörü, klima radyatörü, turbo radyatörü, fan motoru, radyatör yedek su deposu, klima rekorları, klima kompresörü, akü, motor kontrol ünitesi, motor elektrik tesisatı, ön tampon elektrik tesisatı, ön ve arka tampon park sensörleri, komple şanzıman, arka tampon, sağ arka çamurluk stop lambası, sol arka çamurluk stop lambası, sağ arka bagaj iç stop lambası, sol arka bagaj iç stop lambası, arka tampon park sensör tesisatı, motor katalitik konvektörü, ön göğüs orta kaplamaları, 7 İnç Dokunmatik Ekran Lcd ekran teyp, klimatronik ünitesi kısımları araç üzerinde bulunmamaktadır.