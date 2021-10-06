Milyonları heyecanlandıran kare! Yerli otomobilin yeni prototip test sürüşü gerçekleştirildi

'DOĞRU YATIRIM YAPTIK'

Otomotiv sektöründeki çip krizine değinen Karakaş, "Eğer kapasite açıkları yeterince hızlı kapatılmazsa yakın zamanda hücre krizi de çıkar. Çünkü elektrikli araçlara o kadar hızlı dönüşüm oluyor ki bunun altını doldurmak şu an zor gözüküyor. Biz o nedenle doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Biz pandemi sürecinde her türlü matematiksel modelleme, simülasyon ve uzaktan çalışma yöntemlerini sonuna kadar kullanarak aracımızı teknik tasarımlarına, ortak paydaşlarımızla beraber, geliştirdik. Numune ve portatif çalışmalar da devam ediyor. Hatta önceki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar sürüyor ve bu sürecin şubat sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Her testten sonra aldığımız raporlar sonunda aracımızı gerekirse optimize edeceğiz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz" ifadelerini kullandı.