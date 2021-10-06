Milyonları heyecanlandıran kare! Yerli otomobilin yeni prototip test sürüşü gerçekleştirildi

Türkiye'nin merakla beklediği yerli araba için geri sayım devam ediyor. Milyonların heyecanla sürmek istediği yerli araba sene sonunda üretime başlayacak.
Bugün ise TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." denildi.
Geçmtiğimiz gün Bursa Uludağ Üniversitesi 2021- 2022 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanların tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor." demişti.
'SİBER GÜVENLİĞE ODAKLANIN'
TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, BUÜ'nün akademik yılı ilk dersini verdi. Öğrencilere ve öğretim üyelerine seslenen Karakaş, "Bu dijital dünyada siber güvenlik uzmanlığı şu anda kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji. Temiz enerji çözümü. Entegre batarya üretim sisteminde elektrik ve elektronikle birleştiği her noktada dünyada ciddi potansiyeller var. Şöyle bir örnek vereyim. Avrupa'da 3 sene önce lityum batarya kapasitesi 50 megawatt (MW) saatin altındaydı. Şimdi 600'ün üzerinde ve bine doğru gidiyor" dedi.