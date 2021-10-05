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    • Otomobil
    • 05.10.2021 09:09
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    • 05.10.2021 09:09
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    2011 Model Land Rover marka araç icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık otomobil fiyatları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2011 Model Land Rover marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

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    T.C. Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 Model Land Rover marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 445 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.11.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34AJ8092 Plakalı , 2011 Model , LAND ROVER Marka , Range Rover Sport HSE LS SUV Tipli , 0501295306DT Motor No'lu , SALLSAAG4BA273227 Şasi No'lu , Rengi Siyah , Aracın ön ve arka tamponları, bütün far ve lambaları, bütün camları sağlam durumda. Lastikleri iyi durumda. Stepnesi ve orijinal teybi mevcut. Motor yerinde olup aküsü bitmiş olduğundan çalışıp çalışmadığı kontrol edilemedi.

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    Haberler Otomobil 2011 Model Land Rover marka araç icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık otomobil fiyatları)
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