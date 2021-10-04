1971 Countach yenilendi

Lamborghini, 1971 model Countach'ın ilk prototipini restore etti. Restorasyon için Lamborghini'nin bünyesinde bulunan Polo Storico isimli atölyede 25 bin saatlik bir çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.



Aracın kimi yedek parçaları şu an üretilmediği için bulunamaz durumda olduğundan, bu süreçte bazı parçaların tekrardan üretildiği de belirtildi. Bir zenginin özel isteği üzerine yenilenen aracın fiyatı ise henüz belli değil.



Ancak yeni nesil Countach'ın fiyatı olan 2.64 milyon dolardan fazla olması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN