2015 model Kia marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

Develi İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa sunulan 2015 model Kia marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 129 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.11.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

42aoy61 Plakalı , 2015 Model , KIA Marka , D4FCEH031583 Motor No'lu , KNADN514AF6530536 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı , aracın anahtarı var ruhsatı yok şase no KNADN514AF6530536aracın km:79722 araç motor kısmında eksik bir mekanik parça tespit edilmemiştir. yürür şekilde otoparkta durmaktadır. araç çalıştırılmak istenmiş ancak aküsünün bol olduğundan marş basmamıştır. gözle yapılan kontrollerde radyatör, şanzıman, karter vb. yerlerde sıvı kaçağı görülmemektedir. yaşına ve kullanılırlığı km ye uygun olacak şekilde yıpranması vardır.



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