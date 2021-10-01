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    • Otomobil
    • 01.10.2021 16:47
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    • 01.10.2021 16:47
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    Otogaz fiyatlarında artış! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

    Son dakika haberine göre otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk zam yapıldı. Artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli

    Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk fiyat artışı getirildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasına göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 71 kuruşluk artış gerçekleşti.

    Artışın ardından otogaz fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liraya, Ankara'da 6,03 liraya ve İzmir'de 6,05 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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    Haberler Otomobil Otogaz fiyatlarında artış! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
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