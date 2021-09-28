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    • Otomobil
    • 28.09.2021 10:56
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    • 28.09.2021 10:56
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    2017 model Fiat marka araç icradan satışa çıkıyor

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model Fiat marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2017 model Fiat marka araç icradan satışa çıkıyor

    Adana Genel İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 195 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 12.11.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    01fk033 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , 199 Tipli , 330A10006566373 Motor No'lu , ZFA19900005435131 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Kırmızı ,Araç çalışır durumda,Araç 34424 km, Araç klimalı,Kontak var, ruhsat yok, Teyp var,Kıymetli eşya yok,Arka bagaj kapağı darbeli ve vuruk,Muhtelif yerlerde çizikler mevcut,fıat 500L , 199 marka model...

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    Haberler Otomobil 2017 model Fiat marka araç icradan satışa çıkıyor
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