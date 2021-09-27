İcradan satılık 2012 model Hyundai araç! Fiyatı netleşti

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Hyundai marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 105 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.11.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34GT8761 Plakalı , 2012 Model , HYUNDAI Marka , ACCENT BLUE 1.4 CVVT MODE Tipli , G4FABU713208 Motor No'lu , KMHCT41CBBU156664 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Önde ve arkada orta kondisyonda lastikleri olduğu sağ arka lastiğin inik olduğu sol ön jant kapağının olmadığı Kaputu değişmiş sağ yan komple boya onarımlı bagaj ve sol arka çamurluk ve arka kapı boya orarımlı tavanda gamze ve çizik sol arka kapıda ve sol marşpiyede hasar sol ön kapı alt köşede ezilme bükülme ön ve arka tamponda vuruk kırık ve boya dökülmesi kaputta paslanma olduğu aracın içinde hava filtregiriş borusu bulunduğu kapılar ve kaputun açılamadığı görülmüştür. Aracın kullanım aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir ve varsa dahi satışı mesul tutulamaz. İhale katılımcıları şartnameyi ve satış ilanını okumuş ve anlamış kabul edilir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiştir.

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