2011 model Chevrolet Camaro marka araç icradan satışa çıktı

Kastamonu İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Chevrolet Camaro marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 VVV 06 Plakalı, 2011 Model, CHEVROLET Marka, Camaro Tipli, 1HX1B9144243 Motor No'lu, 2G1FA1ED6B9144243 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, olan aracın kapıları, anahtarı ve ruhsatı yok, koltukları ve elektrik aksamı sökülmüş, motor ana bloğu yerinde ancak motor kısmının tüm parçaları sökülmüş, motor ve şase numarası kısımlarının yerinde km bilgileri tespit edilememiştir. Araç 4 adet kazaya karışmış olup, 10.000,00 TL-2.300,00 TL-4.317,00 TL-783,00 TL hasar kaydı bulunmaktadır.



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