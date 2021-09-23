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    • Otomobil
    • 23.09.2021 11:32
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    • 23.09.2021 11:32
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    2008 model Fiat Linea marka otomobil icradan ucuza satılık

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2008 model Fiat Linea marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2008 model otomobil icradan ucuza satılık

    Balıkesir 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2008 model Fiat Linea marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 55 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 12.10.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    10ACK980 Plakalı , 2008 Model , FIAT Marka , LINEA 1.3 MJ ACT. Tipli , 199A30002444215 Motor No'lu , NM432300003073707 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Radyo-Teyp var, koltuklar hasarlı - Döşemeler Yırtık Direksiyon-Ön Göğüs-Kumandalar: Sürücü Direksiyonu ABS Patlak Aracın anahtarı olmadığından araç çalıştırılamamıştır. Aracın tüm kaporta aksamı boyalıdır. Araç ön taraftan kazalı olup, direksiyon Airbag patlamış durumdadır. Ön kaput ucunda ezik/göçük vardır. Sağ ayna plastik aksamı kırıktır. Sağ arka tampon kırık durumda olup yerine tam oturmamıştır. Araç ön camı kırıktır. Motorda yağ kaçakları mevcuttur. Jantlı stepne lastiği bagajda bulunmaktadır. Ön sis far yerleri sökülmüştür. Aracın motor numarası ruhsat bilgilerinden alınmıştır. Aracı lifte alma imkânı olmadığından yürüyen aksam kontrolleri yapılamamış, aracın gizli ayıpları bilinmemekte/tespit yapılamamıştır. Aracın anahtarı olduğunda sorunsuz bir şekilde çalıştığı varsayılarak kıymet takdiri yapılmıştır.

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