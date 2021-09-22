Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sahibinin rızası olmadan ikinci el parça takılamayacak

Danıştay, sigortanın hasar gören araçta sahibinin rızası alınmadan orijinal parça yerine ikinci el parça kullanmasına yapılan itirazı haklı buldu.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı Tebliğ, 20 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
2. EL PARÇA YARGIYA TAŞINDI
Türkiye Barolar Birliği (TBB) tebliğin, aracına çarpılan kişinin rızası aranmaksızın, sigortanın "orijinal parça" yerine "yeniden kullanılabilir parça" kullanılmasını yargıya taşımıştı.