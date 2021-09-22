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    • Otomobil
    • 22.09.2021 09:27
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    • 22.09.2021 09:38
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    Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sahibinin rızası olmadan ikinci el parça takılamayacak

    Danıştay'ın verdiği karar araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Danıştay 8. Dairesi trafik sigortası olan kişinin çarptığı araçra sahibinin rızası olmadan "orijinal parça" yerine "yeniden kullanılabilir parça" kullanılmasının mülkiyet hakkını kısıtladığına ve hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

    Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor

    Danıştay, sigortanın hasar gören araçta sahibinin rızası alınmadan orijinal parça yerine ikinci el parça kullanmasına yapılan itirazı haklı buldu.

    RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTI
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı Tebliğ, 20 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

    2. EL PARÇA YARGIYA TAŞINDI
    Türkiye Barolar Birliği (TBB) tebliğin, aracına çarpılan kişinin rızası aranmaksızın, sigortanın "orijinal parça" yerine "yeniden kullanılabilir parça" kullanılmasını yargıya taşımıştı.

        TBB, tebliğdeki bazı maddelerin Anayasa'ya, Karayolları Trafik Kanunu'na, Avukatlık Kanunu'na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.

        Danıştay, TBB'nin açtığı davada ilk kararını verdi. Danıştay, tebliğdeki, sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören 3. kişilerin araçlarında meydana gelen hasarın, rızaları alınmaksızın Ikinci El parça ile değiştirilmesine imkân tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

        Tebliğdeki hesaplama yöntemlerine ilişkin bazı maddelerin ve bazı eklerin yürütmesi de durduruldu. Danıştay önümüzdeki günlerde davayı esastan görüşerek karara bağlayacak.
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            Haberler Otomobil Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sahibinin rızası olmadan ikinci el parça takılamayacak
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