2006 model Fiat Palio 1.3 Active icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil fiyatları)

T.C. Kayseri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2006 model Fiat Palio marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 50 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 38gg542 Plakalı , 2006 Model , FIAT Marka , PALİO RSTY 1.3 ACTİVE Tipli , 188A90000849547 Motor No'lu , NM417800006395814 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Araç Donanım Özellikleri: Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon , Aracın arka tamponunda hafif ezik olduğu ,aracın iç döşemelerinde yıpranma mevcut aracın tavan boyasında güneş yanıkları olduğu aracın muhtelif boyalarında çizikler var kaportasında ezik ve çizikler mevcut aracın anahtarı mevcut olup ruhsatının olmadığı aracın motor numarasının araç üzerinde görülememiş olup dosya üzerinden yazılmıştır. aracın görülemeyen diğer kısımlarında başka bir eksik veya hasar olup olmadığı bilinmemektedir.



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