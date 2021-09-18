Bayilerin sıfır otomobil hilesi ortaya çıktı! Galericilerle anlaşıp yüksek fiyattan ikinci el satıyorlar





Söz konusu şikayetlerde, bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan kaçındığı ve stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının yer aldığı, yine bu şikayet başvurularında haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edildi.



