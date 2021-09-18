2012 model BMW 320d marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil fiyatları)

İstanbul 30. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model BMW 320d marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 220 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34BE0509 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 83618357 Motor No'lu , WBA3D3100DF249223 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , 2012 MODEL SİYAH RENK BMW MARKA 320D TİPİNDE OTOMOBİL



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