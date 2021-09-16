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    • Otomobil
    • 16.09.2021 12:11
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    • 16.09.2021 12:11
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    2013 model Volkswagen Passat icradan satışta! Fiyatı netleşti

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2013 model Volkswagen Passat 1.6 TDI marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2013 model Volkswagen icradan satışta! Fiyatı netleşti

    Ankara Batı İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Volkswagen Passat 1.6 TDI marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 265 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.10.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    06DJ8986 Plakalı, 2013 Model, VOLKSWAGEN Marka, PASSAT 1.6 Tipli, CAYV50681 Motor No'lu, WVWZZZ3CZDP042515 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri, keşif esnasında araç üzerinde yapılan incelemede aracın anahtarının mevcut olduğu, aküsünün bitik olduğundan kumanda ile açılmadığı, manuel açma anahtarının kumandada olmadığı için kapıların çilingir tarafından açıldığı, muhtelif yerlerinde mini çizik ve taş izlerinin olduğu görülmüştür. Araç çalıştırılmamış olup motor, şanzıman ve elektrik aksamında herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı kontrol edilememiştir. Araç motor kaputu açılıp gözle kontrolde herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Araç iç döşemelerinin ve iç plastik aksamının yaşı itibariyle deformasyona uğradığı görülmüştür. Aracın oto teybinin olduğu görülmüştür. Araç lastik durumunun orta olduğu görülmüştür.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2013 model Volkswagen Passat icradan satışta! Fiyatı netleşti
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