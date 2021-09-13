2008 model Renault marka araç icradan 38 bin TL'ye satışta! (BİK icradan satılık otomobil ilanları)

İstanbul Anadolu 17. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2008 model Renault marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 38 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34UK9904 Plakalı , 2008 Model , RENAULT Marka , Kangoo Authentique 1.5 DCI. Otomobil tipi, K9KDB58766 Motor No'lu , VF1KC1REF38850062 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Aracın kapıları kilitli olduğu ve anahtarı olmadığı için çalıştırılamadığı, motor, fren ve aksesuar sistemleri kontrol edilememiş, eksik malzemeleri, arızaları tespit edilememiş ve şase numarasının fotoğrafı çekilememiştir. Aracın kilometresi bilinmemektedir. Aracın kaportasının bir kısmı beyaz yapıştırma malzemeyle kaplanmıştır. Sağ-sol ön çamurluklar ezik. Sağ ayna dış kapağı ve sağ sürgülü kapı çıtası yoktur. Ön tamponu, stop lambaları ve bagaj kapağındaki plaka lambası kırıktır. Boyasında cila kalkmaları, boya dökülmeleri ve muhtelif derin çizikler vardır. Aracın koltukları ve lastikleri eski. Araç bakımsız görünmektedir. Aracın yürür hale gelebilmesi için bakım ve onarım malzemelerinin ikmali, ayrıca mekanik, elektrik, kaporta ve boya işçiliklerinin yapılması gereklidir.

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