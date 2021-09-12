2017 model Seat marka araç icradan satışa çıktı

Ayvacık İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model SEAT marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 178 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.11.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34AAT916 Plakalı, 2017 Model, SEAT Marka, 5F Tipli, DDY143669 Motor No'lu, VSSZZZ5FZHR058311 Şasi No'lu, Rengi Beyaz, SATIŞA KONU TAŞINIR:Söz konusu araç tespit günü itibarı ile anahtarı ve kapı anahtarları yediemin yetkilisinden alınarak motor ve diğer aktarma organlarının tespit günü itibarı ile faal olup olmadığı kontrol yaptım. Hacze ve rayiç değerlendirmesi istenen aracın motor ve diğer aktarma organlarının çalışır durumda oldukları görülmüştür( tarafımdan çalıştırılmıştır)

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