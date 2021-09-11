Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 11.09.2021 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 09:41
    ABONE OL

    2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ icradan satılığa çıkartıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    İcradan satılık otomobil fiyatıyla dikkat çekiyor

    T.C. Marmaraereğlisi İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 198.500 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.10.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 4abt840 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , CZC643609 Motor No'lu , WVWZZZ16ZHM022597 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Beyaz , 34 ABT 840 Plakalı 2017 model VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSİ BMT marka AA SEDAN otomobil incelenmiş; AracınBENZİNLİ(SİLİNDİR HACMİ 1395)araç olduğu , aracın otomatik vites ve dijital klimalıolduğu, aracın dıştan genel görüntüsü itibariyle aracın kaporta aksamında sol arka kapı alt bölümünde ufak çökük, arka bagaj kapağı sol köşesinde çizik mevcut, arka tamponda hafif çizikler bulunduğu. Aracın ön göğsünün orijinal olduğu ve araçta orijinal multimedya ses sistemi bulunmaktadır.

    İlana gitmek için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Millet İttifakı’ndaki çatırdamanın nedeni ne?
    Haberler Otomobil 2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ icradan satılığa çıkartıldı
        SON DAKİKA