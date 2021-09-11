2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Marmaraereğlisi İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Volkswagen Jetta 1.4 TSİ marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 198.500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 4abt840 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , CZC643609 Motor No'lu , WVWZZZ16ZHM022597 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Beyaz , 34 ABT 840 Plakalı 2017 model VOLKSWAGEN JETTA 1.4 TSİ BMT marka AA SEDAN otomobil incelenmiş; AracınBENZİNLİ(SİLİNDİR HACMİ 1395)araç olduğu , aracın otomatik vites ve dijital klimalıolduğu, aracın dıştan genel görüntüsü itibariyle aracın kaporta aksamında sol arka kapı alt bölümünde ufak çökük, arka bagaj kapağı sol köşesinde çizik mevcut, arka tamponda hafif çizikler bulunduğu. Aracın ön göğsünün orijinal olduğu ve araçta orijinal multimedya ses sistemi bulunmaktadır.



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