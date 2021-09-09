2016 model Renault Megane 1.5 DCI Icon icradan satılıktır

Bismil İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Renault Megane 1.5 DCI marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

56AG751 Plakalı, 2016 Model, RENAULT Marka, YENİ MEGAN HB ICON 1,5 DCI ED Tipli , K9KG657D015345 Motor No'lu , VF1RFB00754004806 Şasi No'lu , Rengi Gri , Aracın kontak anahtarı olmadığından mekanik aksamı ve yürüyen aksamı kontrol edilemedi. Araç üzerinde yapılan incelemelerde ; aracın ön tamponun olmadığı, motor kaputunun hasarlı olduğu, ön sol farının kırık olduğu, ön sağ farının olmadığı, ön camın çatlak, ön iki lastiğin patlak, soğutma radyatörü hasarlı, arka iki lastiğin %50 kullanılabilir durumda, ön sağ ve sol çamurluğun hasarlı, arka sağ çamurlukta darbeden kaynaklı göçük mevcut olduğu, aracın kaportasının muhtelif yerlerinde de çizikler olduğu bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın