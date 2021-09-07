2011 model Ssangyong icradan satılacak (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Bolu İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Ssangyong marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 90 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 02.11.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

14ER222 Plakalı , 2011 Model , SSANGYONG Marka , 66495112605581 Motor No'lu , KPACA1EKSBP079892 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Aracın anahtarı vardır, ruhsatı yoktur. Aracın hali hazırda çalışmaz durumda olduğu tespit edilmiştir. Deri koltuktur. Lastik durumu %20'dir. Güneş yanıkları ve kaportada çizik ve boya çürükleri vardır.



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