Staj başarısı ABD kapısı açtı

Yeteneği ve başarılarıyla ABD'de Ford Otomobil firmasında tasarımcılık yapan Ege Argüden Türkiye'nin gururu oldu. Ege Argüden: ilk stajını 12 yaşındayken Tuzla'da Yonca-Onuk tersanesinde Ekber Onuk, Eralp Noyan'ın yanında araba tasarımı öğrenerek yaptı. 16 yaşında, o zamanın VW Group tasarım direktörü, Murat Günak'la tanışan Ege Argüden, "Portfolyomdan etkilenip beni Almanya'da Volkswagen'de staja davet ettiler. O yaşta Volkswagen'in tasarım stüdyosunda staj bir hayaldi. Endüstrideki en iyi tasarımcılarla bir Bugatti projesinde çalıştım. Sonraki sene Münih'te BMW'ye staja davet edildim" dedi. ABD'de üniversite okuyan Argüden burada Ford'da işe başladı. Üniversiteden mezuniyet projesi olan Porsche tasarımı ise aracın tarihini anlatan kitapta yer aldı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
ERDOĞAN ÖZTÜRK