İcradan satılık Dacia marka araç! Fiyatı netleşti

Mersin 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Dacia Dokker marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 65 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16 Y 5112 Plaka sayılı Dacıa Marka 2015 Model Dokker Van Ambıance 1.5 DCİ Tipli, K9KC612D327683 motor nolu, UU10SDML554755523 şasi nolu,Beyaz Renkli Dizel yakıtlı, Manueli Vitesli Araç Dosyamıza İbraz Edilen Bilirkişi Raporuna göre: Aracın 1461 cm3 silindir hacmi bulunduğu, kamyonet (BB VAN) olduğu, aracın ruhsat ve anahtarının bulunmadığı, bu nedenle çalıştırılamadığı ve km sinin okunamadığı, dış kısmı kaportasında motor kaputu, sol ön çamurluk bagaj kapılarının hasarlı, sağ ön çamurluk lokal ezik ve çizik sol ön kapıda lokal ezik sağ arka çamurluk ve sağ sürgülü kapıda ezik ve çizik, ön tamponda sürtme olduu, iç kısmında göğüs ve eklentilerinin yıpranmış, sürücü koltuğundan yırtık, taban-tavan kaplamasının yıpranmış olduğu, ön yolcu kemer tokasının kırık bagaj yan askı kapaklarının olmadığı, Cd çalar radyolu klimalı olduğu, camlar farlar sinyaller ve dış dikiz aynalarının sağlam sağ stopun kırık olduğu, lastiklerin yıpranmış jant kapaklarının olduğu, stepnesinin olmadığı, mekanik aksamının (motor-şanzıman-diferansiyel) ve elektrik aksamının normal olduğu, sbm sorgusunda 19/19/2018 çarpma: 2.428,78 TL, 19/09/2017 Çarpma, 16/06/2016 çarpma olarak 3 hasar kaydı olduğu, aracın genel görüntüsünün hasarlı olduğu bildirilmişir.



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