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    • Otomobil
    • 04.09.2021 11:24
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    • 04.09.2021 11:24
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    2015 model Fiat marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında2015 model Fiat marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Otomobil alacaklara müjdeli haber

    T.C. Kızıltepe İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Fiat marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 130 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.10.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 47PT388 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , 263A20005787887 Motor No'lu , NM426300006A72664 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Panelvan-aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcuttur. İç döşemeleri ve lastikleri normal olduğu gözlemlendi.Araç çalıştırılamadığından km'si görülemedi. Ayrıca Müdürlüğümüz dosyasında olduğu gibidir.

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    Haberler Otomobil 2015 model Fiat marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)
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