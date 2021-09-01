Kamp tutkunlarına özel Mercedes Citan

Mercedes'in kamp tutkunları için mutfak ve yatak modülü ile donatılan Citan prototipi görücüye çıktı. VanEssa tarafından oluşturulan modüller, 2022 Citan'ın arka bölümünde çekmece sistemine dayalı bir mini mutfak oluşturuyor. Mutfakta ankastre gazlı ocak, lavabo, 31 litrelik buzdolabı ve 13 litrelik su deposu bulunurken, ayrıca yatak bölümü de yer alıyor.
Mutfak modülü yaklaşık 60 kilo ve sadece birkaç dakika içinde çıkarılıp takılabiliyor.
Mutfak modülü yaklaşık 60 kilo ve sadece birkaç dakika içinde çıkarılıp takılabiliyor.