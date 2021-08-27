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    • Otomobil
    • 28.08.2021 06:08
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    • 28.08.2021 06:08
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    Fiat marka Egea 356 tipli otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasındaFiat marka Egea 356 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu ilana bakmadan otomobil almayın...

    T.C. Bucak İcra Dairesi tarafından satışa sunulan Fiat Egea marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 130 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.10.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 07AEH234 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , 356 Tipli , 843A10002578681 Motor No'lu , NM435600006M61320 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Gri 09/05/2021 Tarihli Bilirkişi Raporuna Göre; aracın rengi solmuştur, ön tampon çiziktir, iç koltukları kirlidir, sağ arka çamurluk ve sağ arka kapı çiziktir, sol arka stop kırıktır, arka tampon sol tarafı hasarlıdır, araçta LPG mevcuttur, lastikleri orta durumdadır, kilometresi okunamamıştır, araç manuel vitestir.Aracın muhtelif yerlerinde çizikler ve taş izlerimevcuttur. Denilmektedir.

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