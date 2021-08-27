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    • Otomobil
    • 27.08.2021 08:46
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    • 27.08.2021 08:46
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    2018 model Ford Focus otomobil icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2018 model Ford Focus marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu ilana bakmadan otomobil almayın! Ucuza geliyor

    T.C. Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Ford Focus marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.09.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 72aac818 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , Focus III MCA TREND X.1.6 125 5K Tipli , JY55274 Motor No'lu , WF04XXGCC4JY55274 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Araç otomobil vasfında olup, anahtarı olmadığından çalıştırılamıştır ve km. bilgisi okunamamıştır.Araç manuel vitestir.Yakıt cinsi benzinlidir.Sağ ön ve arka kapı altı sürtmeye bağlı ezilmi ve küçük çaplı boya dökülmesi vardır. sağ arka far hasarlıdır. ön ve arka tampon muhtelif yerlerinde çizikler ve boya dökümleri vardır.Araca ait plakalar yoktur.

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    Haberler Otomobil 2018 model Ford Focus otomobil icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları
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